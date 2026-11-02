Український бойовий кіт Аполлон став працівником незвичного кафе в Іспанії

0:00 / 0:00

В іспанській Малазі відкрили коворкінг із котами, де серед пухнастих «працівників» є український бойовий кіт Аполлон. Тварина служила на передовій в Україні, однак після демобілізації переїхала до Іспанії.

Заклад Paws for a Moment розташований у центрі міста на площі Унсібай (Plaza de Uncibay). Його називають першим у світі коворкінгом для любителів котів. Це простір, який поєднує котяче кафе, місце для роботи та спілкування.

Ідея належить підприємцю філіппінського походження Міші Буенавентурі. Він захопився котячими кафе під час подорожі до Японії. Згодом чоловік прочитав у журналі Forbes, що Малагу визнали найкращим містом світу для цифрових кочівників, і вирішив, що саме тут варто втілити свій задум.

За даними ЗМІ, Буенавентура приїхав до Малаги в березні 2022 року. Оформлення всіх необхідних документів зайняло близько року. Паралельно він співпрацював із ветеринарами, притулками та благодійними організаціями, які опікуються тваринами. Котів знайомили поступово, щоб вони змогли звикнути одне до одного й утворити колонію без конфліктів через територію.

Група у WhatsApp і Telegram, яку підприємець створив для пошуку тимчасових домівок для тварин, дуже швидко зросла із семи до 300 учасників. Спочатку коти жили у тимчасовій квартирі в Бенальмадені. Згодом для них облаштували постійне помешкання – спеціально адаптовану квартиру з гамаками, терасами та кімнатами для карантину. Ветеринари й фахівці з догляду за тваринами регулярно відвідують заклад.

Нині в кафе мешкають 20 котів, врятованих із притулків. Більшість із них походять із району Малаги. Тварини опинилися в притулках після того, як їх покинули або від них відмовилися попередні власники.

Одна з найзворушливіших історій – у кота на ім'я Аполлон, який приїхав аж з України. За словами менеджера кафе, тварина стала свідком російського ракетного удару, внаслідок якого загинула родина. Згодом Аполлона прихистив військовий, і протягом року кіт перебував разом із бійцями на передовій.

"Нам довелося перевезти його сюди літаком через чотири країни. Коли я забирав його, він поводився так, ніби був собакою, адже військові ставилися до нього саме так", – розповів менеджер.

Кафе стало не лише місцем для роботи, а й осередком для любителів тварин. Тут організовують кінопокази, заняття з малювання та орігамі, а також мексиканське бінго.

Заклад співпрацює з місцевими організаціями захисту тварин, зокрема Amam і CityCats, допомагаючи знаходити домівки для безпритульних котів. У межах проєкту Cat Tinder публікують фотографії тварин, які шукають господарів, і проводять заходи для знайомства котів із потенційними власниками.

У кафе облаштували навіть невеликий меморіальний куточок. Відвідувачі можуть залишити там фотографії домашніх улюбленців, яких уже втратили, незалежно від того, до якого виду належала тварина.

Крім того, заклад безкоштовно приймає дітей із тяжкими захворюваннями або інвалідністю у співпраці з благодійними організаціями. Відвідувати кафе можуть і дорослі з депресією, тривожними розладами чи розладами харчової поведінки, якщо їх направив один із психіатрів, із якими співпрацює заклад.

Як працює незвичайне кафе

Paws for a Moment працює з понеділка до п'ятниці з 10:00 до 21:00, а у вихідні – з 11:00 до 21:00. Відвідувачі платять не за напої, а за час перебування. Пів години коштують від 9 євро, а повний восьмигодинний робочий день – 65 євро.

Місця радять бронювати заздалегідь. Кафе орієнтоване переважно на дорослих, однак сюди дозволяють приходити й дітям за умови дотримання правил: вони не повинні лякати котів або заважати іншим відвідувачам працювати.

Для особливих гурманів у меню є копі-лювак – одна з найдорожчих кав у світі. Її виготовляють із зерен, які пройшли через травну систему мусанга. Чашка такого напою коштує 40 євро.

Наближаючись до другої річниці роботи, кафе вже перетворилося на успішний проєкт. Улітку Буенавентура відкрив його філію в Таллінні, столиці Естонії.

Невдовзі має з'явитися ще один заклад – у Марбельї. Він стане другою філією мережі в Іспанії.



Про це повідомляє The Olive Press.

Коти не прив’язуються до своїх господарів — вчені спростували міф.

16 жовтня 2026 — День бездомних котів: історія свята та як допомогти тваринам.

Читай нас у