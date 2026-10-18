Український удар по Яндексу прибив 60% антиізраїльських ботів – Нетаньягу

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що успішна атака Сил оборони України на дата-центри російської компанії «Яндекс» мала безпосередній позитивний вплив на інформаційну безпеку Ізраїлю. За словами ізраїльського лідера, одразу після виведення з ладу серверної інфраструктури в Росії зникло близько 60% онлайн-активності ворожих ботів та користувачів, спрямованої проти його країни.

Глава ізраїльського уряду наголосив, що цей приклад демонструє ефективність і важливість кібернетичного та фізичного впливу на цифрову інфраструктуру противника. Беньямін Нетаньягу підкреслив, що Ізраїль також починає активніше працювати у цьому напрямку, враховуючи особливості та обмеження демократичного устрою держави.

Джерело: IsraeliPM.

Українські удари по датацентрах російської компанії «Яндекс» спричинили тимчасові перебої в роботі окремих мереж, які використовують для поширення кремлівської пропаганди за кордоном. За даними Центру протидії дезінформації, після атак на об’єкти в Сасові, Калузі та Володимирі інтенсивність публікацій у деяких кластерах мереж Pravda, InfoDefense та Nod of Time скоротилася приблизно вдвічі. Також зафіксували зменшення переглядів пропагандистського контенту у Франції та США й падіння активності окремих тематичних запитів у соцмережі X.

Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив, що для захисту демократичних виборів від російського втручання союзникам варто попросити президента України Володимира Зеленського уразити більше дата-центрів на території росії. Очільник литовського уряду наголосив, що стримувати агресора здатні лише рішучі дії, а не декларативні стратегії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після українських ударів по дата-центрах російської компанії «Яндекс» у соціальних мережах стало менше ботів, провокацій і ворожнечі. За його словами, ці зміни помітили користувачі багатьох платформ.

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