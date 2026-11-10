Українцям у Польщі пояснили, за яких умов можна втратити статус PESEL UKR

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Громадяни України можуть позбутися статусу тимчасового захисту в Польщі через тривалу відсутність у країні, зміну підстав перебування або проблеми з підтвердженням необхідних документів. Українцям радять перевіряти законність свого перебування, щоб вчасно виявити можливі підстави для втрати статусу.

Чому українці можуть втратити статус PESEL UKR

PESEL UKR — це номер PESEL із відповідною позначкою в польському державному реєстрі. Вона підтверджує, що людина користується тимчасовим захистом у Польщі.

Сам номер PESEL після втрати статусу не анулюють. Змінюється лише позначка в реєстрі, а разом із нею можуть припинитися права, передбачені для отримувачів тимчасового захисту.

За роз'ясненнями польського Управління у справах іноземців, статус UKR можуть втратити за таких обставин:

Виїзд із Польщі більш ніж на 30 днів. Це стосується поїздок як в Україну, так і до інших країн.

Отримання дозволу на проживання. Зокрема, дозволу на тимчасове або постійне перебування чи статусу довгострокового резидента ЄС.

Оформлення тимчасового захисту в іншій країні Євросоюзу. Одночасно користуватися таким захистом у двох державах не можна.

Подання заяви про міжнародний захист. Це окрема процедура, яка може стати підставою для припинення статусу UKR.

Отримання іншої передбаченої законом підстави для перебування. Наприклад, дозволу на перебування з гуманітарних причин або толерованого перебування.

Водночас потрібно розрізняти отримання дозволу на проживання та подання заяви на нього. Саме звернення за картою побиту не завжди означає негайну втрату статусу UKR.

Якщо людині надали дозвіл на проживання, це не робить її нелегальним мігрантом. Навпаки, законність перебування може підтверджуватися саме цим документом.

Хто міг втратити статус із 1 вересня 2026 року

Окремі вимоги стосувалися українців, яким PESEL UKR оформили без пред'явлення дійсного закордонного паспорта.

За інформацією польського урядового порталу, такі особи мали підтвердити свою особу в місцевому органі влади до 31 серпня 2026 року. Це стосувалося, зокрема, людей, які під час оформлення PESEL UKR повідомили персональні дані без пред'явлення належного документа для подорожей.

Особливу увагу на цю вимогу мали звернути батьки дітей, чиї особи під час оформлення номера PESEL підтверджували без власного закордонного паспорта.

Якщо людина не виконала вимогу вчасно, із 1 вересня 2026 року її позначку UKR мали змінити на NUE. Це означає, що особа більше не зареєстрована як отримувач тимчасового захисту за статусом UKR.

Водночас українцям, які під час оформлення PESEL UKR пред'явили дійсний паспорт і відтоді не змінювали документ, не потрібно було повторно підтверджувати особу лише через завершення встановленого строку. Якщо паспорт замінили, його нові дані необхідно оновити в польському реєстрі.

Як перевірити статус PESEL UKR онлайн

Переконатися, що позначка UKR залишається активною, можна через державні електронні сервіси Польщі.

Для цього потрібно:

Перейти на офіційний портал gov.pl . Знайти електронну послугу перевірки даних у реєстрі PESEL. Авторизуватися за допомогою Profil Zaufany або іншого доступного способу електронної ідентифікації. Переглянути персональні дані та актуальну позначку статусу іноземця.

Якщо в реєстрі зазначено UKR, це підтверджує наявність відповідного статусу тимчасового захисту. Позначка NUE або інший запис означає, що потрібно з'ясувати причину зміни.

Також перевірити інформацію можна особисто в будь-якому urząd gminy або urząd miasta. Для цього варто мати із собою паспорт і номер PESEL.

Чи можна легально залишатися в Польщі після зміни UKR на NUE

Зміна позначки UKR на NUE не завжди означає, що людина перебуває в Польщі незаконно. Вирішальне значення має наявність іншої правової підстави для проживання.

Законність перебування можуть підтверджувати:

чинний дозвіл на тимчасове або постійне проживання;

дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС;

чинна віза;

перебування в межах безвізового режиму за умови дотримання встановлених строків;

своєчасно подана заява на дозвіл на проживання, якщо виконані законодавчі умови продовження легального перебування.

У певних випадках також діють спеціальні правила продовження законності перебування громадян України.

Однак сама подача заяви на карту побиту не гарантує автоматичної легалізації. Важливо враховувати дату звернення, законність перебування на той момент і дотримання формальних вимог. Якщо іншої правової підстави немає, перебування в країні може стати незаконним.

Тому після зміни позначки в реєстрі потрібно перевірити не лише дані PESEL, а й документи, на підставі яких людина перебуває в Польщі.

Що робити, якщо статус UKR втрачено

Насамперед необхідно з'ясувати причину зміни позначки. Для цього варто звернутися до польського ужонду та перевірити інформацію в реєстрі PESEL. Подальші дії залежать від обставин.

Якщо статус змінили помилково. Наприклад, людина перебувала за межами Польщі менш ніж 30 днів, але в реєстрі з'явилася позначка NUE. У такому разі можна звернутися до ужонду з проханням перевірити та виправити дані. Для підтвердження обставин можуть знадобитися квитки, паспортні відмітки або інші документи з датами перетину кордону.

Якщо людина перебувала за кордоном понад 30 днів. Після повернення до Польщі вона може повторно отримати тимчасовий захист, якщо відповідає чинним вимогам. Для цього потрібно звернутися до ужонду протягом 30 днів після в'їзду.

Під час повторного звернення також враховують обмеження, запроваджені з 5 серпня 2026 року щодо виконання військових обов'язків в Україні. За наведеними роз'ясненнями, вони не поширюються на осіб, які безперервно користувалися тимчасовим захистом у відповідній державі ЄС станом на 4 серпня 2026 року.

Якщо людина отримала карту побиту. Потрібно перевірити строк дії дозволу та умови, на яких його видали. Відсутність позначки UKR у такій ситуації сама по собі не свідчить про незаконне перебування.

Якщо статус втрачено через непідтвердження особи. Варто звернутися до ужонду з дійсним паспортом і з'ясувати, чи можна виправити дані або повторно оформити тимчасовий захист. Водночас саме пред'явлення паспорта після пропущеного строку не гарантує автоматичного відновлення статусу UKR.

До якого часу діє тимчасовий захист українців у Польщі

У серпні 2026 року Європейський Союз ухвалив рішення продовжити тимчасовий захист для переміщених осіб з України до 4 березня 2028 року.

Водночас у польських офіційних роз'ясненнях щодо національних правил зазначено, що законне перебування власників PESEL UKR наразі продовжене до 4 березня 2027 року.

Отже, українцям у Польщі важливо стежити за подальшими змінами польського законодавства та приведенням національних норм у відповідність до рішення Євросоюзу.

Джерело: Styler

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