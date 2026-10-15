Укренерго посилить обмеження електропостачання у п’ятницю 16 жовтня

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У п’ятницю НЕК «Укренерго» дещо збільшить обсяг обмежень електропостачання. У частині регіонів України заходи стосуватимуться промислових споживачів і населення та діятимуть із 6:00 до кінця доби.

"16 жовтня вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання: 06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 2 черг)", – йдеться в повідомленні "Укренерго" у Телеграм.

Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, наголосила компанія.

Як повідомлялося, на четвер обмеження були анонсовані в такий же час, але на обсяг – 0,5-1,5 черги, на середу анонсувалися 0,5-2 черги.

За інформацією операторів системи розподілу, графіки відключень е/е застосовувалися в Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, а також в Києві та Київській області. 2 черги відключень – це в середньому 8 годин на добу без світла для кожного абонента, 1,5 черги – 6 годин. Графіки почали діяти з 6 жовтня після масованого обстрілу РФ.

У вівторок ДТЕК повідомив, що скасував для Києва поділ на групи – графіки відключень потрібно з'ясовувати для кожного окремого будинку.

Відео: П’ять областей України залишилися без світла через обстріли та бойові дії.

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