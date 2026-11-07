Улюблену команду Лукашенка не допустили до участі у чемпіонатах світу з хокею

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Міжнародна федерація хокею (IIHF) не допустила збірну Білорусі до чемпіонатів світу 2027 року. Це стосується як чоловічої, так і юніорської збірних.



Рішення ухвалили відповідно до принципів, затверджених на піврічному конгресі IIHF у 2022 році. Воно стосується чемпіонату світу серед юніорів до 20 років та чоловічого чемпіонату світу 2027 року.

Підставою для рішення стала постанова Дисциплінарної комісії IIHF, яка частково задовольнила апеляцію Білоруської федерації хокею на рішення Ради IIHF від 27 липня 2026 року. Водночас комісія підтвердила, що не має правових підстав вимагати негайного повернення білоруських збірних до міжнародних змагань.

Під час ухвалення рішення Рада IIHF врахувала організаційні та спортивні домовленості щодо проведення обох чемпіонатів, зокрема структуру змагань, розклад, продаж квитків та підготовку до турнірів. З огляду на ці обставини білоруські збірні не братимуть участь у чемпіонатах у 2027 році.

Про це повідомляє IIHF.

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