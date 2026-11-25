0:00 / 0:00

Ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» («АдН») офіційно висунула свого лідера в Саксонії-Ангальт Ульріха Зігмунда кандидатом на посаду голови уряду цієї східнонімецької федеральної землі. Водночас його обрання залишається під питанням через нестачу голосів у земельному парламенті.

Після вересневих виборів у регіоні склалася патова ситуація. «АдН» стала беззаперечно найбільшою політичною силою, однак не отримала одноосібної більшості. Тому наразі немає впевненості, що Зігмунд зможе заручитися 42 голосами, необхідними для обрання прем’єром землі.

Партія має 39 місць у земельному парламенті, тож кандидату потрібно отримати ще три голоси від представників інших політичних сил під час таємного голосування.

Попередньо, голосування щодо обрання голови уряду відбудеться 8 грудня. Минулого тижня Зігмунд заявив, що планує взяти участь у цьому процесі.

«Я виходжу з того, що буде лише одне голосування», – сказав політик. Він висловив упевненість, що отримає необхідну підтримку, хоча жодна з інших партій не заявила про намір голосувати за його кандидатуру.

Лівопопулістська партія BSW, яка має п’ять місць у парламенті, повідомила, що її депутати планують утриматися. Водночас 14 із 15 представників ХДС у ландтагу мають намір залишити зал під час перших двох турів голосування.

Наразі остаточний сценарій обрання голови земельного уряду залишається невизначеним.

Якщо кандидат бере участь у двох голосуваннях у ландтагу, які мають відбутися з інтервалом не більше ніж один тиждень, але жодного разу не набирає необхідної більшості, запускається процедура нового голосування щодо проведення дострокових виборів. Його мають організувати протягом двох тижнів. Для призначення нових виборів у такому разі достатньо простої більшості голосів «за».

Якщо рішення про проведення дострокових виборів не буде ухвалене, парламент переходить до третього голосування щодо обрання голови уряду землі.

На цьому етапі кандидату вже достатньо отримати більшість серед усіх поданих голосів, а не більшість від загальної кількості депутатів парламенту.

Однак навіть третій тур може не дати результату. З огляду на розподіл місць у ландтагу, цілком імовірною є ситуація, коли кількість голосів «за» і «проти» буде однаковою.

При цьому писані закони Німеччини чітко не визначають, як саме потрібно розв’язувати таку ситуацію. Експерти з конституційного права припускають, що найімовірнішим виходом стане продовження голосувань доти, доки не буде досягнуто рішення більшістю або відносною більшістю голосів.

Про це повідомляє DW.

Корупційні скандали в Україні та позиція президента США Дональда Трампа щодо тиску на Україну задля припинення війни підживлюють активність ультраправих сил у Європі, які й до цього не приховували симпатій до Кремля.

Читай нас у