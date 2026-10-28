Присяжні Суду корони Саутварка визнали ультраправого активіста Томмі Робінсона винним у переслідуванні двох журналістів Daily Mail, яке викликало в них страх насильства. Про це повідомляє The Guardian.

Вердикт присяжних

Вердикт винесли в понеділок після тижневого судового розгляду. Справжнє ім'я Томмі Робінсона — Стівен Якслі-Леннон.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Обставини справи

Під час слухань повідомили, що журналісти Daily Mail та члени їхніх родин залишили домівки після застосування Робінсоном тактики залякування. Троє репортерів, про яких ішлося у справі, працювали над матеріалом про вбивства в Саутпорті у 2024 році.

За даними видання, Робінсон оприлюднив в інтернеті фотографії родини одного з журналістів. Він також заявляв, що «tagged and bagged» усіх трьох репортерів. Водночас обвинувачення у цій справі стосувалися переслідування лише двох журналістів.

Читай нас у