Умовний термін отримав чоловік в Естонії за напис «Слава Росії» на прапорі України

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Хар’юський повітовий суд у Таллінні призначив 44-річному громадянину Естонії три місяці умовного ув’язнення за наругу над українським прапором біля посольства Росії.

Згідно з матеріалами кримінальної справи, близько 3-ї години ночі 23 квітня 2023 року чоловік перебував біля російського посольства в Таллінні, де на тимчасовій огорожі був встановлений український прапор. Чоловік написав на ньому маркером «Слава Росії».

Суд визнав обвинуваченого винним у оскверненні офіційного символу іноземної держави. Йому призначили три місяці позбавлення волі, однак покарання було замінено умовним терміном з випробувальним періодом у один рік.

З урахуванням двох днів, проведених під вартою у квітні 2023 року, невідбутий термін склав два місяці та 28 днів. Якщо протягом випробувального терміну чоловік не вчинить нового умисного злочину, йому не доведеться відбувати покарання у в’язниці.

Крім того, засуджений повинен виплатити державі 1684,68 євро процесуальних витрат у розстрочку протягом 12 місяців. Витрати на судову психіатричну експертизу в розмірі 1300 євро та частину оплати послуг адвоката в розмірі 44,64 євро суд поклав на державу.

Український прапор та використаний маркер підлягають знищенню.

Про це повідомляє ERR.

Нагадаємо, що Європарламент проголосував за позбавлення імунітету польського євродепутата Гжегожа Брауна, зокрема у справі про наругу над українським прапором.

У Києві суд розглядав питання щодо примусового лікування жінки, яка підозрюється у нарузі над могилами загиблих військовослужбовців - зокрема Дмитра Коцюбайла с позивним "Да Вінчі", Павла Петриченка та Андрія Пильщикова з позивним "Джус".

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