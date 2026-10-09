UNCTAD очікує уповільнення світового зростання до 2,6% у 2026 році — Anadolu Agency

У Туреччині Anadolu Agency повідомило, що Конференція ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD) прогнозує зростання світової економіки на 2,6% у 2026 році. У 2025 році цей показник становив 2,9%. В організації пов’язали уповільнення з підвищенням цін на енергоносії, спричиненим війною на Близькому Сході, що випробовує економічну та фінансову стабільність.

Прогноз на 2027 рік

У доповіді Trade and Development Report 2026 UNCTAD передбачила, що у 2027 році глобальна економіка зросте на 2,7%. Економіки країн, що розвиваються, цього року мають зрости на 4% проти 4,7% у 2025 році. Водночас вони стикаються з новими технологічними та політичними бар’єрами.

Світова торгівля товарами та послугами, за прогнозом організації, збільшиться на 4%. Минулого року її обсяг сягнув рекордних 35 трлн доларів, зокрема через вищі ціни.

Нерівномірне зростання

UNCTAD очікує зростання економіки США на 2,1% у 2026 році та уповільнення до 1,8% у 2027-му. Попит у країні підтримують інвестиції у штучний інтелект і стабільний ринок праці, хоча тривала інфляція знижує реальні зарплати.

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Західна Європа, за оцінкою організації, залишається обмеженою слабкими інвестиціями, фрагментацією торгівлі та нестабільними цінами на енергію. Водночас Південна Корея і Японія отримують вигоду від попиту на напівпровідники та електроніку.

Розрив між країнами

Виконувач обов’язків генерального секретаря UNCTAD Педро Мануель Морено заявив, що стійкість світової економіки виявилася вищою за очікування, але приховує поглиблення розриву між країнами. За його словами, поза кількома швидкозростаючими азійськими економіками країни, що розвиваються, більше не наздоганяють розвинені держави.

Морено зазначив, що розвинені економіки забезпечують близько 70% нових інвестицій у напівпровідники, штучний інтелект і чисті технології. Країни, що розвиваються, мають провідні позиції у сфері критично важливих мінералів, однак мають труднощі зі створенням доданої вартості. Він також застеріг щодо нестабільних потоків портфельних інвестицій і очікуваного третього поспіль річного скорочення офіційної допомоги розвитку.

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