UNEP прогнозує потепління до 2,8°C до 2100 року — OilPrice

Світ за нинішньої кліматичної політики рухається до потепління приблизно на 2,8°C до кінця століття, а повне виконання національних зобов’язань могло б обмежити цей показник до 2,6°C. Про це йдеться в новому звіті Програми ООН з навколишнього середовища (UNEP), повідомляє OilPrice.

У матеріалі зазначається, що ціль Паризької кліматичної угоди щодо обмеження потепління до 1,5°C над доіндустріальним рівнем уже недосяжна. Водночас UNEP вважає, що країни все ще можуть прискорити дії, зменшити піковий рівень потепління та скоротити тривалість перевищення цільових показників.

Чистої енергетики недостатньо

Звіт оприлюднили на тлі швидкого розгортання відновлюваної енергетики у світі. За наведеними у статті даними, відновлювані джерела енергії вже мають більшу частку у світовому енергобалансі, ніж вугілля. Торік електромобілі становили кожен четвертий проданий новий автомобіль, що дало змогу уникнути споживання 1,2 млн барелів нафти на добу.

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Попри це, викиди від використання викопного палива торік зросли, а обсяги викидів метану залишилися без істотних змін. Авторка матеріалу також звертає увагу, що зростання виробництва чистої енергії супроводжується збільшенням глобального попиту на енергію. Серед чинників названо розвиток штучного інтелекту в країнах Глобальної Півночі та економічний і демографічний розвиток країн Глобального Півдня.

Енергетична безпека як стимул

Додатковим стимулом для розвитку сонячної та вітрової генерації стала енергетична безпека, пише OilPrice. Країни розглядають відновлювані джерела як доступний спосіб зменшити залежність від імпортного викопного палива в умовах геополітичної нестабільності та високих цін на енергоносії.

Генеральний партнер стокгольмської венчурної групи Norrsken Девід Фрікман зазначив, що вітер і сонце неможливо піддати ембарго, блокаді чи відключити рішенням іноземної держави. Водночас у матеріалі наголошується: для досягнення кліматичних цілей самого нарощування потужностей відновлюваної енергетики недостатньо — потрібні також енергоефективність і жорсткіші правила споживання.

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