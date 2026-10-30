Університет Литви виявив плагіат у дисертації прем’єра Сінкявічюса — Anadolu Agency

Етична комісія ISM University of Management and Economics у Литві виявила плагіат та інші порушення академічної доброчесності в докторській дисертації прем’єр-міністра Міндаугаса Сінкявічюса. Університет надав йому шість місяців, щоб усунути недоліки в роботі, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на мовника LRT.

Висновки етичної комісії

Комісія встановила порушення, пов’язані з академічним письмом, цитуванням і зазначенням джерел у дисертації. Сінкявічюс захистив її у 2015 році.

Згідно з висновками університету, у роботі були випадки плагіату. Також комісія зазначила, що дисертація не відповідала вимозі щодо самостійного докторського дослідження.

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Рішення щодо наукового ступеня

Університет не рекомендував позбавляти прем’єр-міністра наукового ступеня. Його дисертація була присвячена чинникам, які впливають на споживання алкоголю.

Раніше Міндаугас Сінкявічюс заперечував плагіат, заявляючи, що самостійно написав дисертацію та дотримувався академічних стандартів.

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