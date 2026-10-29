Університети Норвегії подали 19 заявок на квоти для чоловіків — RMF24

Вісім університетів Норвегії наприкінці жовтня подали до Міністерства науки загалом 19 заявок із проханням дозволити резервувати частину місць для чоловіків на спеціальностях, де вони становлять меншість. Ініціатива має збільшити представництво чоловіків у професіях, де переважають жінки, повідомляє RMF24.

Квоти на окремих спеціальностях

Пропозиції стосуються, зокрема, психології та стоматологічної гігієни. Найдалі у своїй пропозиції пішов Університет Ставангера: заклад хоче резервувати для чоловіків половину місць на програмі, що готує фахівців для митної служби.

Університети Осло й Агдера подали заявки, які стосуються чотирьох освітніх програм. Запропонована модель передбачає мінімальну частку представників обох статей серед зарахованих на відповідну спеціальність. Після заповнення місць, необхідних для досягнення встановленої пропорції, решту місць розподілятимуть за звичайними правилами вступу.

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Частка чоловіків серед кандидатів

Директор з навчальної роботи Університету Осло Аудун Дігеруд заявив, що мета ініціативи — прийняти більше кваліфікованих студентів-чоловіків без зниження академічних вимог. За його словами, це може поліпшити умови навчання, посилити різноманіття в окремих професіях і якість послуг для різних груп пацієнтів та інших отримувачів послуг.

Норвезька система вступу Samordna opptak повідомила, що у 2026 році чоловіки становили 38,5% усіх кандидатів до закладів вищої освіти. На багатьох спеціальностях серед кандидатів суттєво переважали жінки.

Міністерство науки Норвегії має розглянути заявки до кінця листопада. Якщо їх схвалять, квоти можуть застосувати під час вступної кампанії на 2027/2028 навчальний рік.

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