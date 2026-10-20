UNRWA: понад 90% жителів Гази живуть у наметах або пошкоджених будинках — Anadolu Agency

Агентство ООН у справах палестинських біженців UNRWA попередило про загострення гуманітарної кризи в секторі Гази, Палестина, перед зимою. Виконувач обов’язків керівника агентства Крістіан Сондерс заявив, що понад 90% населення живе в наметах, під пластиковими тентами або в частково зруйнованих будинках. Про це він розповів в інтерв’ю Anadolu Agency.

За словами Сондерса, зруйнована інфраструктура не зможе відводити дощову воду, тому вона накопичуватиметься біля тимчасових помешкань. Він закликав Німеччину та інші європейські країни посилити тиск на уряд Ізраїлю, щоб він зняв обмеження на постачання гуманітарної допомоги та дозволив відновлювальні роботи.

Житло, продовольство і медицина

Сондерс також повідомив про проблеми з продовольством: свіжі овочі та фрукти в секторі Гази здебільшого недоступні або надто дорогі для більшості населення. За його словами, обробляти можна лише 3% земель. Обсяги продовольчих поставок зросли порівняно з періодом до припинення вогню, однак затримки, обмежена кількість пунктів пропуску та інші обмеження й надалі стримують надходження допомоги.

Він додав, що зберігаються обмеження на ввезення медикаментів і медичного обладнання. Гуманітарні організації та місцеві органи охорони здоров’я повідомляють, що від набуття чинності перемир’ям у жовтні 2025 року загинули понад 1 400 палестинців.

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Дефіцит коштів UNRWA

UNRWA нині допомагає понад 1,7 млн палестинців у секторі Гази: надає медичні послуги в 11 центрах, організовує навчання для 300 тис. дітей, переважно в наметах, і забезпечує питною водою близько 820 тис. людей. Загалом агентство надає основні послуги майже 6 млн палестинських біженців у Йорданії, Лівані, Сирії та на Західному березі річки Йордан.

За оцінкою Сондерса, фінансовий дефіцит UNRWA становить близько 70 млн доларів. Він попередив, що без термінового надходження коштів агентство може бути змушене скорочувати персонал, а це позначиться на обсязі та якості послуг для цивільного населення.

Уряд Ізраїлю звинувачує UNRWA в тому, що до агентства нібито проникли представники ХАМАС. Сондерс відкинув ці звинувачення та заявив, що агентство негайно реагує на достовірні докази зв’язків співробітників із військовим крилом угруповання.

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