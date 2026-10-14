UOKiK висунув Canal+ Polska претензії щодо футбольного пакета — RMF24

У Польщі Управління з питань захисту конкуренції та споживачів (UOKiK) висунуло Canal+ Polska претензії щодо можливого порушення колективних інтересів споживачів. Регулятор перевіряє, чи могла компанія вводити абонентів в оману під час укладення та продовження договорів на пакет Mistrzowska Piłka, повідомляє RMF24.

Доступ до Ліги чемпіонів

До UOKiK надходили звернення клієнтів, які втратили доступ до пакета Mistrzowska Piłka, хоча їхні договори з Canal+ Polska залишалися чинними. Регулятор проаналізував записи розмов із консультантами, підсумки пропозицій та детальні умови договорів.

За даними UOKiK, консультанти не повідомляли клієнтам, що доступ до Mistrzowska Piłka завершиться 30 червня 2024 року. Водночас у частині розмов абонентам заявляли, що пакет буде доступним протягом усього строку дії договору або що програмна пропозиція не зміниться.

Після 30 червня 2024 року пакет перестав бути доступним, хоча деякі договори, до яких він входив, діяли довше. У липні розпочалися матчі нового сезону Ліги чемпіонів, однак клієнти вже не могли дивитися їх у межах Mistrzowska Piłka. Canal+ Polska продовжувала транслювати ці змагання в інших пакетах, за які потрібно було платити додатково.

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За інформацією UOKiK, документи також могли створювати суперечливе уявлення про строк доступу до пакета. У підсумках пропозицій компанія вказувала дати доступності Mistrzowska Piłka після 30 червня 2024 року, тоді як із докладних умов договорів випливало, що пакет діятиме лише до кінця червня.

Якщо претензії підтвердяться, Canal+ Polska може отримати штраф до 10% обороту. Компанія підтвердила, що отримала постанову про висунення претензій щодо окремих практик продажу 2024 року, та наголосила, що провадження перебуває на ранній стадії й остаточного рішення ще немає.

Роз’яснювальне провадження щодо LaLiga

Окремо регулятор розпочав роз’яснювальне провадження щодо змін у доступі до матчів іспанської LaLiga. UOKiK перевірить, які відомості Canal+ Polska надавала клієнтам до зміни пропозиції та кого вона стосувалася.

Споживачі повідомляли регулятору, що їм обіцяли доступ до всіх матчів турніру, однак згодом частина поєдинків стала недоступною, попри ексклюзивні права компанії на трансляції.

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