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Формула-1 та компанія Lego оголосили про запуск спільного проєкту зі створення нової колекції конструкторів. Уперше в її межах кожен пілот «Королівських перегонів» матиме власну фігурку, а також будуть представлені моделі болідів усіх 11 команд сезону 2026 року.

«З самого початку нашого партнерства Формула-1 і Lego об'єднали нашу спільну пристрасть до інновацій, технологій і творчості, щоб створити нові способи для вболівальників різного віку насолоджуватися цим спортом. Бачити всіх 22 пілотів, відтворених у вигляді міні-фігурок Lego, – блискучий приклад того, що робить це партнерство таким веселим для вболівальників, яких чекає перша гонка Lego у Лас-Вегасі, де у нас є кілька сюрпризів», – заявила комерційна директорка Формули-1 Емілі Празер.

Про це повідомляється з посиланням на Формулу-1.

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