Управління ООН привітало звістку про Нобелівську премію Наві Піллей — TimesLIVE

У Женеві, Швейцарія, Управління ООН з прав людини привітало звістку про присудження Наві Піллей Нобелівської премії миру, відзначивши її багаторічний захист прав людини. Як повідомляє TimesLIVE, речниця управління Шабія Манту назвала цю новину дивовижною та заявила, що світові потрібно більше відданості справі захисту прав людини.

Реакція Управління ООН

Манту сказала журналістам, що сподівається: ця відзнака заохочуватиме й надалі надихатиме інших виступати на захист прав усіх людей у світі та сприяти їхньому просуванню.

Наві Піллей раніше очолювала Комісію ООН з розслідування щодо окупованої палестинської території, а також була суддею Міжнародного кримінального суду.

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Доповідь комісії щодо Гази

У вересні минулого року комісія оприлюднила доповідь, публікацію якої курувала Піллей. У ній комісія дійшла висновку, що Ізраїль вчинив геноцид у Газі, а високопосадовці країни, зокрема прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу, підбурювали до таких дій. Ізраїль назвав ці звинувачення скандальними.

У березні цього року Піллей також висловлювала занепокоєння через мовчання Південно-Африканської Республіки щодо міжнародних зусиль визнати систему врядування в Афганістані гендерним апартеїдом і включити гендерний апартеїд до переліку злочинів проти людяності.

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