Ураган Isaias третьої категорії наближається до узбережжя США — The Guardian

У США ураган Isaias посилився до третьої категорії та наближається до узбережжя Мексиканської затоки. В Алабамі й Флориді оголосили надзвичайний стан, а кілька міст і округів на півдні Міссісіпі ухвалили аналогічні рішення через загрозу штормового припливу, сильного вітру та злив. Про це повідомляє The Guardian.

Національний центр ураганів США прогнозував, що Isaias вийде на суходіл у ніч проти суботи поблизу кордону Алабами й Флориди. Штормовий приплив у деяких районах може сягнути 2,1 метра, а висота хвиль — 9,1 метра. Уранці в п’ятницю максимальна стала швидкість вітру в урагані становила 169 км/год, а сам він перебував приблизно за 370 км на південь від гирла річки Міссісіпі.

Загроза підтоплень і відключень

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США попередило про руйнівний ураганний вітер у частині Флоридського панхендлу, на півдні Алабами та півдні Міссісіпі. Жителів цих районів закликали готуватися до тривалих відключень електроенергії.

Штормовий приплив прогнозували на узбережжі від південного сходу Луїзіани до Суванні на північному сході Флориди. За оцінками синоптиків, Isaias також міг принести до 380 мм опадів у прибережних районах і спричинити торнадо в Алабамі, Флоридському панхендлі та на південному заході Джорджії. Після виходу на суходіл ураган, за прогнозом, мав швидко слабшати.

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Губернаторка Алабами Кей Айві наказала нерезидентам негайно залишити острів Дофін, Галф-Шорс і Орандж-Біч, а місцевим жителям рекомендували добровільну евакуацію. Губернатор Флориди Рон Десантіс оголосив надзвичайний стан у 27 округах та заявив, що в штаті очікують мобілізації 5 тисяч військовослужбовців Національної гвардії.

Зупинка видобутку нафти

Напередодні шторму виробники нафти й газу тимчасово зупинили значну частину морського видобутку в Мексиканській затоці. Станом на четвер було призупинено близько 63% видобутку — майже 1,3 млн барелів на добу. Із 371 пілотованої нафтової платформи в затоці евакуювали персонал зі 121.

Експерти з управління надзвичайними ситуаціями вважають, що ураган може стати випробуванням для Федерального агентства з управління в надзвичайних ситуаціях США після скорочень і реструктуризації відомства. За даними звіту Рахункової палати США, у 2025 фінансовому році агентство залишили понад 4,3 тисячі працівників, або приблизно 17% його штату.

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