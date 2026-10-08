Ураган Ісаяс загрожує узбережжю Мексиканської затоки США — The Guardian

У США ураган Ісаяс наближається до північного узбережжя Мексиканської затоки. Мільйони жителів територій від Луїзіани до Флориди перебувають під попередженнями через ризик небезпечного штормового припливу, ураганного вітру, сильних опадів і повеней, повідомляє The Guardian.

Очікуване посилення

У ніч на середу Ісаяс посилився з тропічного шторму до урагану та став першим ураганом атлантичного сезону 2026 року. За даними Національної метеорологічної служби США, він має першу категорію, а стала швидкість вітру сягає 80 миль за годину.

Синоптики очікували, що пізніше 8 жовтня ураган пройде на північ від півострова Юкатан, а наприкінці п’ятниці або на початку суботи вийде на сушу на північному узбережжі Мексиканської затоки. Національна метеорологічна служба попередила, що до наближення до узбережжя Ісаяс може посилитися та стати сильним ураганом.

Евакуація та надзвичайний стан

Попередження про штормовий приплив діють від гирла Міссісіпі до міста Стайнхачі у Флориді. Мешканців цих районів закликали виконувати вказівки місцевої влади та евакуюватися, якщо вони отримають такий наказ.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Попередження про ураган оголошено від Оушен-Спрінгс у штаті Міссісіпі до межі округів Бей і Галф у Флориді. У Флоридському виступі, на півдні Алабами та Міссісіпі очікують руйнівний вітер і можливі тривалі відключення електроенергії.

Із п’ятниці до вихідних у центральній частині узбережжя Мексиканської затоки та на значній частині південного сходу США прогнозують сильні зливи, раптові й міські підтоплення, а подекуди — повені на річках. У прибережних районах Алабами, Флоридського виступу та на крайньому південному заході Джорджії в ніч на п’ятницю також можливі поодинокі торнадо.

Губернаторка Алабами Кей Айві оголосила режим надзвичайної ситуації у 40 округах, а губернатор Флориди Рон Десантіс — у 25 округах. В окрузі Окалуса у Флориді частині жителів прибережних районів наказали евакуюватися. Декілька шкільних округів у Флориді та Алабамі також повідомили про закриття перед наближенням урагану.

Читай нас у