Ураган Ісайяс третьої категорії приніс вітер і дощ узбережжю США — The Hindu

Ураган Ісайяс, що посилився до третьої категорії, у п’ятницю, 9 жовтня, приніс вітер і дощ на узбережжя Мексиканської затоки у США. Шторм рухався в напрямку пляжів Алабами та Флоридського виступу.

Ураган третьої категорії

Ісайяс став великим ураганом і першим таким штормом в Атлантичному сезоні, який до цього був незвично тихим. Очікувалося, що він вийде на суходіл у ніч на 9 жовтня, повідомляє The Hindu.

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Підготовка на узбережжі

Жителі узбережжя США готувалися до наближення стихії: заправляли генератори, наповнювали ванни водою та купували необхідні речі. На фото з дрона, опублікованому разом із повідомленням, показано район набережної Пенсакола-Біч у Флориді під час руху Ісайяса над Мексиканською затокою.

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