Ураган Ісайяс вийшов на узбережжя Флориди як ураган другої категорії — The Guardian

Ураган «Ісайяс» увечері 9 жовтня вийшов на узбережжя поблизу Дестіна у штаті Флорида, США. Національний центр з ураганів США повідомив, що центр циклону досяг суші о 21:30 за східним часом як ураган другої категорії.

Як повідомляє The Guardian, раніше того дня «Ісайяс» посилився до третьої категорії, однак синоптики очікували його ослаблення через зміни швидкості вітру. Водночас наслідки шторму прогнозувалися на значній частині північного узбережжя Мексиканської затоки — від Луїзіани до Флориди — а також у віддалених від моря районах.

Небезпечний нагін води та сильний вітер

На межі штатів Алабама та Флорида прогнозували небезпечний для життя штормовий нагін води заввишки до 2,1 метра. Потужні пориви вітру могли сягнути північної Джорджії. Експерт Національного центру з ураганів Роббі Берг зазначив, що після виходу на сушу ураган слабшатиме, проте стійкий вітер ураганної сили можливий уздовж траєкторії циклону на відстані до 160 кілометрів від узбережжя.

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Національна метеорологічна служба в Мобілі попередила, що в окремих районах Флориди можливий надзвичайно небезпечний вітер, подібний до торнадо. Станом на вечір п’ятниці в Алабамі та Флориді без електропостачання залишилися понад 400 тисяч споживачів, за даними Poweroutage.com.

Надзвичайний стан у трьох штатах

Губернатори Міссісіпі, Алабами та Флориди запровадили режим надзвичайного стану напередодні наближення стихії. Жителів частини прибережних громад закликали евакуюватися, а інших — підготуватися до шторму.

Національна гвардія Флориди залучила приблизно 5 тисяч військовослужбовців для реагування на наслідки урагану. У деяких в’язницях почали евакуацію ув’язнених, а в кількох аеропортах на північному заході Флориди скасували більшість рейсів. Виробники нафти й газу також зупинили значну частину видобутку на шельфі Мексиканської затоки.

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