Ураган Рейчел забрав життя вісьмох людей у Мексиці — Mexico News Daily

У мексиканському штаті Нижня Каліфорнія кількість загиблих, яких пов’язують з ураганом Рейчел, зросла до восьми. Щонайменше чотирьох людей вважають зниклими безвісти, а військові проводять пошуково-рятувальні операції, повідомляє Mexico News Daily.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум у четвер активувала план цивільного захисту DN-III Міністерства оборони та морський план Plan Marina. Вона також доручила Міністерству внутрішніх справ підтримувати тісний зв’язок із губернатором Нижньої Каліфорнії для надання необхідної допомоги, зокрема через очікуване наближення Саймона до півострова в суботу.

Новий ураган Труді

Тим часом у Тихому океані до урагану посилився Труді. На той час він перебував приблизно за 480 кілометрів на південний захід від Акапулько та за 720 кілометрів на південь-південний схід від Мансанільйо в штаті Коліма. Максимальна стала швидкість вітру сягала 120 км/год, а пориви — 150 км/год.

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За даними Національного центру США з ураганів, Труді швидко посилюється та рухається на північний захід зі швидкістю близько 15 км/год. Очікується, що у четвер він принесе сильні дощі до штатів Оахака й Герреро. Прогнозні моделі передбачають, що цими вихідними Труді може стати потужним ураганом поблизу південно-західного та західно-центрального узбережжя Мексики. У Колімі та Халіско за вихідні може випасти від 101 до 203 міліметрів опадів.

Саймон біля узбережжя Халіско

Ураган Саймон залишався майже нерухомим за кількасот кілометрів на захід-південний захід від мису Кабо-Коррієнтес у штаті Халіско. Його стала швидкість вітру оцінювалася у 120 км/год, а пориви — до 150 км/год. За прогнозом, Саймон мав залишатися ураганом першої категорії до п’ятниці.

Раніше цього тижня внутрішня частина циклону проходила поблизу узбережжя Халіско, а швидкість сталого вітру сягала близько 210 км/год. Національний центр США з ураганів зазначив, що гірський рельєф Сьєрра-Мадре послабив Саймон і зменшив площу його вітрового поля. Попри ослаблення з четвертої до першої категорії, ураган спричинив сильні дощі та підтоплення на узбережжі, зокрема в портовому Мансанільйо.

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