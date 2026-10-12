Ураган Саймон вийшов на узбережжя Халіско як шторм третьої категорії — The Rio Times

Ураган Саймон 11 жовтня вийшов на узбережжя поблизу Плая-Перула в мексиканському штаті Халіско як шторм третьої категорії. За повідомленням The Rio Times з посиланням на мексиканські медіа, швидкість вітру сягала приблизно 205 км/год.

Закриття портів

Влада закрила порти у штатах Мічоакан, Герреро, Коліма та Халіско. Видання зазначило, що обмеження роботи портів можуть затримувати торговельні перевезення, доки триває шторм.

Мексиканські фінансові ринки 12 жовтня залишалися відкритими, на відміну від більшості країн Південної Америки, де був вихідний. За даними видання, 9 жовтня мексиканське песо знизилося щодо долара на 1,17%, тоді як фондовий індекс S&P/BMV IPC зріс на 1,63% — до 66 049 пунктів.

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Землетрус у Панамі

Тим часом у Панамі продовжували оцінювати збитки після землетрусу магнітудою 7,7, що стався 9 жовтня у провінції Еррера. Міністерство освіти країни скасувало заняття по всій країні до кінця дня.

За ранніми повідомленнями, пошкоджень зазнали житлові будинки, дороги, готелі та церкви, а в курортному містечку Плая-Венао обвалилася багатоповерхова будівля. Поштовхи відчували в Колумбії та в Сан-Хосе, столиці Коста-Рики; повідомлялося про незначні травми та відсутність загиблих.

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