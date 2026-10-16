Ураган Труді посилився до третьої категорії біля Мексики — The Rio Times

Ураган Труді в Тихому океані поблизу Мексики вранці 16 жовтня 2026 року посилився до третьої категорії за шкалою Саффіра — Сімпсона. Швидкість його сталих вітрів сягнула 195 км/год. Як повідомляє The Rio Times, Національний центр США з ураганів прогнозує наближення циклону до південно-західного та західно-центрального узбережжя Мексики в суботу та суботню ніч.

Опівночі за центральним часом Мексики око урагану перебувало приблизно за 420 км на південний захід від Акапулько та за 590 км на південь-південний схід від Мансанільйо. Труді рухався на північний захід зі швидкістю близько 9 км/год, а центральний тиск у його системі становив 957 мілібарів.

Попередження для узбережжя

Ураганне спостереження запровадили для ділянки узбережжя на північ від Пунта-Сан-Тельмо у штаті Мічоакан до мису Кабо-Коррієнтес у штаті Халіско. Це означає, що ураганні умови можливі впродовж приблизно 48 годин.

Попередження про тропічний шторм діє від Пунта-Сан-Тельмо на південь до Зіуатанехо у штаті Герреро. Національний центр США з ураганів повідомив, що пізніше 16 жовтня можуть знадобитися додаткові попередження.

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Прогноз сили та опадів

За прогнозом американських метеорологів, у суботу Труді може досягти пікової швидкості вітру близько 230 км/год, що відповідатиме четвертій категорії. Більшість моделей передбачає проходження центру циклону поблизу узбережжя, однак модель GFS допускає його вихід на суходіл. Від траєкторії залежатиме сила вітру в прибережних районах.

У штатах Мічоакан, Коліма та Халіско до кінця вихідних очікують 100–200 мм опадів, а подекуди — до 300 мм. У Герреро прогнозують 50–100 мм дощу, місцями до 150 мм. Сильні зливи можуть спричинити небезпечні повені та зсуви на крутих схилах, а вздовж узбережжя прогнозують великі хвилі, небезпечний прибій і зворотні течії.

Мексиканська метеослужба SMN не очікує виходу Труді на суходіл і прогнозує послаблення циклону до тропічного шторму поблизу узбережжя.

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