Уряд президента Хав'єра Мілея в Аргентині відклав подальший розгляд у Сенаті законопроєкту про призупинення обов'язкових національних праймеріз PASO перед президентськими виборами 2027 року. Як повідомляє The Rio Times із посиланням на TN, влада не планує скликати профільний комітет, доки не домовиться про достатню кількість голосів для ухвалення ініціативи.

Необхідні 37 голосів

Для зміни виборчих правил потрібна абсолютна більшість у 72-місному Сенаті — 37 голосів. Партія Мілея La Libertad Avanza має 21 сенатора, тому їй необхідно заручитися підтримкою ще 16 членів верхньої палати парламенту. Йдеться про голоси представників Радикального громадянського союзу, партії PRO, провінційних блоків і пероністів-дисидентів.

За даними TN, уряд відмовився від планів отримати висновок комітету та винести документ на голосування в останній тиждень жовтня. Останнє засідання комітету з конституційних питань відбулося 15 вересня, однак тоді він також не ухвалив висновку щодо реформи.

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Що передбачає ініціатива

Спочатку законопроєкт передбачав повне скасування PASO, однак нині переговори зосереджені на їхньому призупиненні на виборах 2027 року. У такому разі механізм залишився б у законодавстві, але не застосовувався б під час наступної президентської кампанії.

Також обговорюють зміни до єдиного паперового бюлетеня, які дозволили б виборцеві одним позначенням обрати весь список певної партії. Дієго Сантиллі, який очолює урядовий кабінет, заявляв, що проведення праймеріз коштує близько 200 млн доларів США та може змушувати жителів окремих провінцій голосувати п'ять-шість разів на рік.

Законопроєкт конкурує за парламентський час із розглядом бюджету на 2027 рік. За інформацією видання, уряд розглядає продовження чергової сесії парламенту до грудня, щоб мати більше часу для переговорів із союзниками та представниками провінцій.

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