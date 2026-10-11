Уряд Австралії готовий скасувати дискреційні повноваження міністра — ABC News Australia

За даними ABC News, уряд Австралії готовий вилучити із законопроєкту про цифровий обов’язок турботи норму, яка дозволяла міністру додавати нові категорії онлайн-шкоди через підзаконні акти. Законопроєкт планують внести до федерального парламенту цього тижня.

Ініціатива передбачає, що соціальні мережі, пошукові системи, чатботи зі штучним інтелектом та інші онлайн-платформи повинні будуть вживати розумних заходів для зменшення передбачуваної шкоди неповнолітнім і серйозної шкоди дорослим. Категорії шкоди були викладені в оприлюдненому минулого місяця проєкті документа.

Заперечення Коаліції

Коаліція виступає проти урядової пропозиції. Її представники заявляли, що міністерські повноваження можуть призвести до політичної цензури в інтернеті. Тіньова міністерка комунікацій Сара Гендерсон на конференції CPAC у Брісбені звинуватила уряд у спробі придушити «законні голоси» під приводом онлайн-безпеки.

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Уряд відкидає таке трактування, наголошуючи, що для дорослих поняття серйозної шкоди пов’язане з чинними кримінальними правопорушеннями. Водночас опоненти звернули увагу на слова прем’єр-міністра Ентоні Албаніза, який минулого місяця заявляв, що нові правила також стосуватимуться дезінформації та поширення недостовірної інформації.

Вимоги Зелених

Партія Зелених, чия підтримка може допомогти уряду провести закон через Сенат, висунула три умови: право на приватне відшкодування, суворіші штрафи та врахування залежності, яку можуть викликати технології. Представниця Зелених із питань комунікацій Сара Генсон-Янг заявила, що люди, яким завдали шкоди в інтернеті, мають отримати право звертатися до суду та вимагати компенсації.

Вона також наполягає, щоб штрафи за порушення обов’язку були прив’язані до частки глобального доходу технологічних компаній. На її думку, запропоновані санкції приблизно на 100 млн доларів є недостатніми. Речниця міністерки комунікацій Аніки Веллс заявила, що уряд доопрацьовує законопроєкт після 225 пропозицій, 22 круглих столів і 60 індивідуальних зустрічей.

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