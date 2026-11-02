У Бельгії загострилася урядова криза через провал переговорів щодо бюджету — Cyprus Mail

У Бельгії уряд знову не зміг досягти домовленості щодо бюджету на наступний рік. За інформацією бельгійської газети De Tijd, яку наводить Cyprus Mail, це може спричинити урядову кризу. Прем’єр-міністр Барт де Вевер, за цими даними, імовірно, запропонує королю відставку уряду.

Суперечка щодо 10 млрд євро

Коаліційні партії протягом кількох місяців сперечаються щодо 10 млрд євро скорочень видатків і підвищення податків. Де Вевер вважає ці заходи необхідними для збереження контролю над державними фінансами. У джерелі також зазначено, що це еквівалентно приблизно 11,2 млрд доларів.

Фламандська націоналістична партія де Вевера N-VA та ліберальна MR прагнуть скоротити витрати на охорону здоров’я. Їхні соціалістичні та центристські партнери по коаліції натомість вимагають підвищення податків на статки.

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Зустріч із королем

Джерела De Tijd повідомили, що де Вевер мав зустрітися з королем Бельгії Філіпом, аби подати відставку уряду. Видання зазначило, що король, найімовірніше, не прийме її одразу.

Відсоткові ставки за бельгійськими державними облігаціями останніми місяцями істотно зросли. Де Вевер попереджав, що боргова спіраль і зростання витрат на обслуговування боргу можуть змусити уряд позичати кошти лише для виплати відсотків за чинними позиками.

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