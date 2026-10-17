Уряд Бразилії скасував податки на бензин перед другим туром — The Hindu

Уряд президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви 9 жовтня оголосив про нові податкові послаблення на пальне та продовження чинних субсидій, щоб знизити його вартість перед другим туром президентських виборів. Новий декрет скасовує федеральні податки на імпорт і продаж бензину на 30 днів та передбачає можливість продовження цього терміну.

Заходи перед голосуванням

Рішення оголосили трохи більш як за два тижні до голосування, запланованого на 25 жовтня. Ціни на пальне є чутливою темою для бразильських виборців. Про урядові кроки повідомляє The Hindu.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Кандидати другого туру

У другому турі виборці вирішуватимуть, чи обрати сенатора Флавіу Болсонару, сина колишнього президента Жаїра Болсонару, чи надати Лулі да Сілві четвертий президентський термін, який не буде поспіль із попередніми. У першому турі 4 жовтня Флавіу Болсонару набрав приблизно на 2 мільйони голосів більше, ніж Лула да Сілва.

Читай нас у