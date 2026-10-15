Уряд Британії не назвав строків відкриття даних земельного реєстру — The Guardian

Уряд Великої Британії не повідомив, коли громадськість зможе безкоштовно отримувати інформацію про власників великих земельних ділянок в Англії та Уельсі. У березні колишня міністерка довкілля Емма Рейнольдс оголосила про намір частково скасувати платний доступ до значної частини даних Земельного реєстру.

Як повідомляє The Guardian, Міністерство довкілля, продовольства та сільських справ Великої Британії зобов’язалося цього року співпрацювати з HM Land Registry, щоб відкрити безкоштовний доступ до просторових даних про власність на більші об’єкти. Передбачається, що інформація охоплюватиме переважну частину Англії та Уельсу, але майже не стосуватиметься домовласників.

Параметри доступу ще не визначили

HM Land Registry є неміністерським урядовим відомством, що перебуває у сфері відповідальності Міністерства житлового будівництва, громад та місцевого самоврядування. У липні представник реєстру заявив, що робота над ініціативою перебуває на ранньому етапі, а низка аспектів потребуватиме консультацій до ухвалення остаточних рішень.

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Тоді у відомстві зазначали, що не можуть коментувати строки, обсяг оприлюднених даних, формат доступу та супутні атрибути. Оновлену інформацію там очікували надати на початку наступного року. У серпні представник реєстру також сказав, що ще неясно, які саме частини його даних будуть відкритими, кому їх нададуть і яким способом.

Заклики до прозорості

Прихильники змін наполягають, що відкриття даних дасть змогу посилити підзвітність великих землевласників, зокрема щодо територій річкових басейнів, мисливських угідь для полювання на тетеруків і торфовищ. Екологічний активіст і автор книжки Who Owns England? Гай Шрабсол заявив, що такі відомості можуть допомогти місцевим радам у житловому будівництві, виявленні забруднювачів річок і природоохоронних ініціативах громад.

У Defra повідомили, що працюють над підвищенням прозорості даних про земельну власність і надалі оприлюднюватимуть деталі в міру продовження роботи.

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