Уряд Британії пропонує відкрити дані Земельного реєстру — The Guardian

Уряд Великої Британії запропонував уперше надати громадськості безкоштовний доступ до значної частини даних Земельного реєстру про власників землі в Англії та Уельсі. Ініціатива передбачає восьмитижневі публічні консультації, а активісти побоюються, що великі землевласники можуть намагатися зупинити її.

Як повідомляє The Guardian, уряд вважає, що відкриття даних допоможе планувати житлове будівництво, розвиток інфраструктури та природоохоронні заходи. Наразі щонайменше щодо 10% земель в Англії невідомо, кому вони належать, заявив представник уряду.

Дані для громад і органів влади

За пропозицією, державні органи, зокрема міністерства та місцева влада, зможуть безкоштовно користуватися інформацією реєстру. Це має полегшити пошук ділянок для зведення житла, шкіл і лікарень, розвитку водної та транспортної інфраструктури, а також для охорони довкілля.

Також планують створити безкоштовний загальнодоступний набір даних про власників значних земельних володінь, який охоплюватиме більшість земель Англії та Уельсу. Водночас дані про звичайних домовласників не публікуватимуть. Чутливіша інформація може бути доступною слідчим, громадським організаціям і регуляторам, якщо вони доведуть наявність суспільного інтересу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позиції прихильників і землевласників

Автор книжки «Хто володіє Англією?» Гай Шрабсол закликав громадськість долучитися до консультацій. На його думку, пропозиція може розкрити інформацію про власників переважної частини землі в Англії та Уельсі, однак найбільші землевласники ще можуть перешкодити її реалізації.

Генеральний директор Campaign to Protect Rural England Роджер Мортлок підтримав ініціативу, заявивши, що прозорість власності допоможе ефективніше використовувати обмежені земельні ресурси для житла, інфраструктури, виробництва харчів і відновлення природи.

Президент Country Land and Business Association Гевін Лейн, яка представляє землевласників і сільський бізнес, застеріг, що оприлюднення додаткових персональних даних може створити для родин ризики шахрайства та зловживань із персональними даними. За його словами, посилення прозорості не має відбуватися коштом приватності, безпеки та захищеності людей.

Читай нас у