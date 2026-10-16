Уряд Британії розгляне збір за доступ до стримінгів — Engadget

Уряд Великої Британії планує пізніше цього року розглянути пропозицію про поширення телевізійного ліцензійного збору на користувачів відеостримінгових сервісів. Зміни можуть торкнутися користувачів Netflix, Amazon, Disney+ та YouTube, повідомляє Engadget.

Збір у 180 фунтів

Стандартний розмір ліцензійного збору нині становить 180 фунтів стерлінгів на рік, або близько 239 доларів. Він є важливим джерелом фінансування BBC. Сплата збору дає глядачам доступ до всіх британських телеканалів, кількох платних телевізійних сервісів, прямого ефіру через стримінгові платформи та контенту на вимогу через BBC iPlayer.

Наразі збір стягують із мешканців, які дивляться телевізійний контент на телевізорі, незалежно від того, чи містить він програми BBC. Прихильники розширення правил вважають, що люди можуть уникати сплати, переглядаючи такий контент на мобільних пристроях або комп’ютерах.

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Підтримка місцевих медіа

Додаткові надходження від розширення збору, за даними видання, можуть спрямувати на підтримку місцевої журналістики та протидію кампаніям з дезінформації. BBC також стикається зі скороченням надходжень: за останні п’ять років кількість сплачених ліцензійних зборів зменшилася на 2 млн.

Водночас дані YouGov свідчать, що BBC залишається найпопулярнішою медіаплатформою у Великій Британії. Нещодавно мовник оголосив про запуск цілодобового новинного каналу на YouTube для аудиторії у Великій Британії та США. Подібні канали BBC уже працюють в Австралії, Кенії, Нігерії та Польщі.

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