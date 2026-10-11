Уряд Ємену схвалив законопроєкт про визнання хуситів терористами — Anadolu Agency

Уряд Ємену на засіданні в тимчасовій столиці Адені схвалив законопроєкт про визнання угруповання хуситів терористичною організацією. Документ також передбачає кримінальну відповідальність за діяльність угруповання та його фінансування, повідомляє Anadolu Agency.

Подальше затвердження

Засідання Кабінету міністрів очолив прем’єр-міністр Шая аль-Зіндані. Законопроєкт представив міністр правових питань, після чого уряд доручив відповідальним органам завершити конституційні та юридичні процедури, необхідні для його ратифікації.

В офісі прем’єр-міністра заявили, що країна перебуває на вирішальному етапі відновлення суверенітету над усією своєю територією. Там також назвали дії хуситів переворотом, який, за твердженням уряду, фінансує та спрямовує Іран.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Засідання після атаки

Засідання відбулося наступного дня після атаки хуситів на міжнародний аеропорт імені короля Халіда в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. За даними заяви офісу прем’єр-міністра Ємену, внаслідок нападу загинули 12 людей, ще 309 зазнали поранень.

Атаку широко засудили, а хусити заявили про намір продовжувати удари по Саудівській Аравії. Аль-Зіндані також доручив виконавчим органам перейти від реагування на події до превентивних дій, підвищити готовність і забезпечити потреби збройних сил, військових формувань, сил безпеки та Народного опору. Станом на час публікації хусити не коментували запропонованого законопроєкту.

Читай нас у