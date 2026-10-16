Уряд Фінляндії погодив пакет обсягом 60 млн євро, покликаний пом’якшити наслідки зростання цін на пальне. Він передбачає зниження податку на транспортні засоби, збільшення максимальної суми податкового відрахування на поїздки на роботу та субсидії для підприємств транспортної, сільськогосподарської й лісової галузей, повідомляє YLE News.

Міністерка довкілля та клімату Сарі Мултала заявила, що пакет підтримують усі партії урядової коаліції. Водночас вона визнала, що ці заходи матимуть лише обмежений вплив на витрати споживачів на пальне.

Розподіл коштів

На субсидії для бізнесу у сферах транспорту, сільського та лісового господарства спрямують 30 млн євро. Ще 20 млн євро передбачено для зниження податку на транспортні засоби — раніше на це планували витратити 10 млн євро. На підвищення максимальної суми відрахування на витрати для поїздок на роботу виділять 10 млн євро: у 2027 році її планують збільшити з 7 000 до 7 800 євро.

Пакет профінансують у межах встановлених урядових видаткових обмежень. Зокрема, 40 млн євро перенаправлять із коштів на потужності з уловлювання біогенного вуглецю, які цього року не будуть використані. Решту 20 млн євро отримають завдяки скороченню фінансування базового утримання транспортної інфраструктури.

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Зміни до вимог щодо відновлюваного пального

Уряд також погодив гнучкіші правила виконання вимог щодо частки відновлюваного пального у транспортному паливі. Обмеження на взаємне виконання зобов’язань і перевищення встановлених показників підвищать із 30% до 100%, що, за оцінкою уряду, дозволить компаніям виконувати вимоги з меншими витратами.

Водночас уряд не схвалив пропозицію партії «Справжні фіни» щодо ширшого зменшення самого нормативу. Голова парламентської групи партії Яні Мякеля назвав погоджені заходи недостатніми та заявив, що послаблення вимог могло б суттєвіше знизити ціни на автозаправках.

Прем’єр-міністр Петтері Орпо заявив, що таке послаблення не дало б швидкого зниження вартості пального. Експертка Центральної торгової палати Ганна Каленоя також зазначила, що нові заходи не вплинуть безпосередньо на ціни бензину та дизеля на АЗС. За її оцінкою, зниження податку на транспортні засоби може заощадити власникам старіших автомобілів і фургонів, на які поширюється ця пільга, близько 12 євро на рік.

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