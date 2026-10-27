У Франції уряд перед протестами 24 жовтня обговорював із телекомунікаційними операторами можливість обмежити доступ до соціальних мереж або мобільного інтернету в окремих районах. За даними Politico Europe, метою було ускладнити координацію учасників заворушень через онлайн-платформи.

Лист до операторів

Як повідомили виданню посадовець з офісу прем’єр-міністра та працівник телекомунікаційної компанії, Міністерство внутрішніх справ Франції контактувало з операторами протягом тижня перед 24 жовтня. За їхніми словами, обговорювали можливість обмеження доступу до соцмереж або мобільного інтернету в окремих місцевостях.

Прем’єр-міністр Себастьєн Лекорню безпосередньо попросив операторів бути готовими заблокувати TikTok, Instagram, Snapchat і X. Про лист, у якому містилося це прохання, першим повідомило французьке цифрове видання Blast. Представники офісу Лекорню, Міністерства технологій і Міністерства внутрішніх справ, до яких звернулося Politico, не заперечили ні існування листа, ні самого плану.

Уряд побоювався, що насильство, зафіксоване 17 жовтня, може повторитися або посилитися наступними вихідними. Водночас 24 жовтня кількість інцидентів була значно меншою.

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Технічні наслідки

Працівник телекомунікаційного оператора сказав Politico, що влада насамперед хотіла перекрити канали зв’язку, які дозволяють групам домовлятися про зустрічі та координувати дії. Однак блокування соцмереж лише в конкретному районі технічно неможливе, зазначає видання.

Відключення мобільного інтернету могло б порушити роботу мобільних платежів, систем відеоспостереження та екстреного зв’язку. Також це позбавило б можливості спілкуватися мирних учасників протестів. Як менш радикальний варіант уряд розглядав вимкнення функцій відображення геолокації, щоб перешкоджати зібранням людей, які не знайомі між собою.

Французький парламент паралельно обговорює законопроєкт про фінансову відповідальність людей, які свідомо брали участь у заворушеннях. Документ також передбачає вимоги до платформ видаляти контент, що підбурює до насильства, крадіжок, руйнування майна або заколоту.

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