Уряд і парламент Чехії планує удвічі скоротити виплати українським біженцям

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Уряд і парламент Чехії планують удвічі скоротити виплати українцям зі статусом тимчасового захисту. Про це повідомив спікер Палати представників Томіо Окамура, зазначивши, що це рішення стало компромісом між партіями коаліції (SPD, ANO та «Автомобілісти»).

Пропозиція передбачає зменшення видатків орієнтовно на 4 мільярди чеських крон. Одночасно готуються поправки до закону Lex Ukrajina, які передбачають скасування гуманітарних виплат для тих, хто не працює, та анулювання тимчасового захисту в разі виїзду за межі Шенгенської зони понад 30 днів.

Крім того, планують об'єднати відомчі реєстри для перевірки законності перебування, а з середини 2027 року зобов'язати авто з українською реєстрацією проходити регулярний техогляд у Чехії під загрозою затримання транспортного засобу та штрафів.

Джерело: Укрінформ.

Спікер нижньої палати парламенту Чехії та лідер партії «Свобода та пряма демократія» Томіо Окамура запропонував скоротити дефіцит державного бюджету, зокрема скасувавши виплати українським біженцям.

Окамура хоче посилити обмеження для українських біженців у Чехії.

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