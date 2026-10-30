Уряд Ірландії створить орган для вивчення об’єднання з Північною Ірландією — Cyprus Mail

Уряд Ірландії планує створити державний орган для дослідження та підготовки до можливого майбутнього об’єднання з Північною Ірландією, яка перебуває у складі Сполученого Королівства. Про це прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін повідомив газеті Irish Times, повідомляє Cyprus Mail.

Моделі конституційного майбутнього

Новий орган має проаналізувати можливі моделі розвитку подій і пов’язані з ними виклики. Серед варіантів, які він розглядатиме, — збереження Північною Ірландією статусу частини Сполученого Королівства або її входження до об’єднаної Ірландії зі збереженням самоврядного статусу.

Мартін раніше говорив про потребу в незалежній і неупередженій базі знань, на основі якої можна вести переконливу дискусію про конституційне майбутнє. Перші кроки щодо створення органу він має представити кабінету міністрів до кінця року.

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Умови для референдуму

За Угодою Страсної п’ятниці 1998 року уряд Сполученого Королівства зобов’язаний оголосити референдум про об’єднання Ірландії, якщо видаватиметься ймовірним, що більшість виборців Північної Ірландії його підтримає.

Опитування громадської думки, за даними Reuters, стабільно демонструють більшість прихильників збереження Північної Ірландії у складі Сполученого Королівства. Водночас розрив скоротився після рішення Великої Британії вийти з Європейського Союзу, а ірландські націоналістичні партії, зокрема Sinn Fein, активізували заклики до проведення референдуму.

Партнер Мартіна по урядовій коаліції Fine Gael наступного тижня планує представити на щорічній конференції документ, який партія називає планом об’єднаного острова.

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