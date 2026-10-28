Уряд Італії схвалив бюджетний пакет на 26 млрд євро — ANSA English

У Римі уряд Італії схвалив бюджетний пакет на 2027 рік загальною вартістю приблизно 26 млрд євро. Про це після засідання Кабінету міністрів заявила прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні, повідомляє ANSA English.

Пільга на транспортний податок

За словами Мелоні, бюджет передбачає постійне звільнення від транспортного податку для автомобілів малої та середньої потужності — до 80 кіловатів — а також для мотоциклів. За її оцінкою, це рішення стосуватиметься приблизно 70% транспортних засобів, які нині експлуатуються в Італії.

Прем’єрка наголосила, що пільга більше не буде обмежена лише 2027 роком. Вона також заявила, що опоненти помилялися, коли називали це рішення передвиборчою поступкою.

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Зміни в податку на доходи

Пакет також передбачає підвищення порогу другої ставки податку на доходи фізичних осіб IRPEF до 55 тис. євро на рік. Ця ставка становить 33%. За словами Мелоні, максимальна річна вигода від такого зниження податку становитиме 500 євро.

Вона додала, що через попередні рішення щодо IRPEF держава недоотримала приблизно 21 млрд євро доходів.

Школи та орендне житло

Частину коштів, пов’язаних з енергетичною гнучкістю, уряд планує спрямувати на встановлення у школах кондиціонерів і теплових насосів. Також у бюджеті заклали зниження фіксованої ставки податку для договорів оренди з регульованою платою до 5%. Для власників, які здаватимуть житло людям віком до 35 років, ставка становитиме 1%.

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