Уряд Італії схвалив декрет після заворушень у Мілані — ANSA English

Уряд Італії схвалив новий декрет із заходами для запобігання насильству та протидії йому після молодіжних заворушень, що відбулися у вихідні в Мілані та інших містах країни. Про це заявила прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні.

Реакція на заворушення

За словами Мелоні, під час заворушень у Мілані та інших італійських містах розграбовували магазини, нищили вітрини та нападали на правоохоронців. Вона зазначила, що всі бачили кадри насильства, яке сколихнуло міста у вихідні.

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Очільниця уряду наголосила, що такі дії є неприйнятними та їх не можна применшувати або виправдовувати.

Новий декрет

Як повідомляє ANSA English, Рада міністрів схвалила декрет, який містить нові заходи для запобігання такому насильству та протидії йому. Агентство зазначає, що йдеться про декрет у сфері безпеки та боротьби зі злочинністю серед неповнолітніх.

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