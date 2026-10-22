Уряд Італії скликає екстрене засідання через страйк перевізників — RMF24

Уряд Італії 22 жовтня проведе екстрене засідання через кризу з постачанням продовольства та пального в Неаполі й інших районах півдня країни. Причиною став страйк водіїв вантажівок, які протестують проти високих цін на пальне, повідомляє RMF24.

Порожні полиці та черги на заправках

У супермаркетах Неаполя дедалі важче знайти свіжі продукти. Зокрема, бракує овочів, фруктів, яєць і молочних виробів. Через перебої з доставками чимало полиць і холодильників у магазинах спорожніли.

Проблеми також виникли з пальним: частина автозаправних станцій припинила роботу, а біля тих, що залишилися відкритими, утворилися довгі черги. За даними італійської газети La Repubblica, місто фактично паралізоване через дедалі більші перебої з постачанням. Жителі обмінюються в месенджерах інформацією про місця, де ще можна купити продукти або заправити автомобіль.

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Під загрозою виробництво моцарели

Страйк також вплинув на місцевих виробників моцарели з молока буйволиць. Як пише неаполітанська газета Il Mattino, сироварні не отримують молоко через блокування транспортного сполучення, тому частину підприємств тимчасово закрили.

Директор консорціуму виробників цього сиру П'єр Марія Саккані заявив, що фермери продовжують виробляти молоко, однак не можуть доставити його на переробку. За його словами, галузь опинилася у серйозній кризі.

Перебої з доступністю продуктів і пального фіксують також у Калабрії. За інформацією італійської преси, уряд Джорджії Мелоні може розглянути виділення понад 500 млн євро допомоги транспортній галузі, яка потерпає від зростання вартості пального.

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