Уряд Італії скликає нараду через кібератаки на супермаркети — RMF24

Уряд Італії запланував на вівторок нараду за участю спецслужб і Національного агентства з кібербезпеки після кібератак на холодильні системи супермаркетів у кількох країнах Європи. Як повідомляє RMF24, інциденти зафіксували, зокрема, на Сицилії, де через зміну параметрів роботи обладнання частина продуктів зіпсувалася.

Атаки на магазини на Сицилії

В Італії кібератака торкнулася щонайменше чотирьох магазинів Coop, якими управляє група Radenza: трьох у Катанії та одного в Палермо. Генеральний директор компанії Джузеппе Спадаро заявив, що зловмисники змінили температурні налаштування обладнання. Це призвело до перегрівання холодильних вітрин і псування частини товарів.

За повідомленнями, атака сталася близько четвертої години ранку. Італійські служби вивчають її джерело, масштаби та можливий зв’язок із подібними інцидентами в інших державах Європи.

Нараду вранці у вівторок координуватиме заступник держсекретаря при прем’єр-міністрі Альфредо Мантовано. У ній візьмуть участь представники Національного агентства з кібербезпеки та керівники розвідувальних служб. Справу також може розглянути парламентський комітет з нагляду за спецслужбами COPASIR.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Проблеми у семи країнах

Того ж дня проблеми із системами охолодження повідомляли торговельні мережі в Бельгії, Швеції, Люксембурзі, Естонії, Нідерландах та Ірландії. Ці інциденти, за даними медіа, були схожими на випадок у Франції 12 жовтня.

У постраждалих магазинах холодильне обладнання дистанційно переводили в режим розморожування. Температура перевищувала допустимі показники для зберігання харчів, а в окремих випадках могла сягати 50 градусів Цельсія. Магазинам довелося спорожняти морозильні камери та холодильні приміщення. Збитки ще не оцінили, однак медіа повідомляють про ризик утилізації тонн продуктів вартістю мільйони євро.

Європейська комісія назвала серію інцидентів вкрай тривожною. Єврокомісар з питань сільського господарства Крістоф Хансен припустив, що йдеться про навмисну спробу порушити ланцюги постачання продовольства та підірвати довіру споживачів. Відповідальність за атаки поки не взяло на себе жодне угруповання, а федеральна прокуратура Бельгії розпочала розслідування.

Читай нас у