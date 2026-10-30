Уряд Італії залучить 500 військових до роботи поліції в Мілані — NBC News

Уряд Італії заявив, що залучить 500 військових для роботи разом із поліцією в Мілані до кінця 2026 року. Це відбувається на тлі загальнонаціональних страйків і демонстрацій проти високої вартості життя та значних військових витрат, повідомляє NBC News.

Страйки та блокади портів

У п’ятницю тисячі людей готувалися вийти на вулиці Рима, Мілана та інших італійських міст. Профспілка Unione Sindacale di Base та інші профспілки закликали працівників державного й приватного секторів долучитися до страйку та протестів.

Великі демонстрації очікувалися в Римі та інших містах. Протестувальники також планували блокувати порти Генуї, Ліворно, Трієста та інших міст.

На півдні Італії фермери й водії вантажівок блокували автошляхи та порти, протестуючи проти високих цін на пальне. За даними NBC News, ціни зросли після війни в Ірані.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Попередні сутички

Протягом попередніх тижнів частина протестів в Італії переросла в насильство. Раніше цього місяця групи людей у масках грабували магазини в Мілані та інших місцях і кидали предмети в поліцію, яка застосувала сльозогінний газ і водомети.

Учасники протестів також увірвалися до римського Колізею. Прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні заявляла, що поважає мирних демонстрантів, однак її уряд посилив покарання за заворушення, зокрема запровадив фінансову відповідальність батьків, чиї діти беруть участь у вандалізмі та пограбуваннях.

Мелоні після представлення законодавчих змін заявила, що вандалізм і крадіжки є злочинами, а не протестом. NBC News пише, що італійські акції, схоже, частково були натхненні протестами у Франції, де студентські виступи через стан освіти переросли в ширші демонстрації щодо вартості життя та соціального забезпечення.

Протести також відбувалися в інших країнах Європи: на площі в столиці Іспанії з кінця попереднього місяця стояло велике наметове містечко, тисячі людей вийшли на вулиці Лісабона, а в Брюсселі поліція застосувала сльозогінний газ і водомети проти протестувальників у чорному одязі.

Читай нас у