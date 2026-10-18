Уряд Ізраїлю виділив 2,5 млрд шекелів на оборону коштом міністерств — Jerusalem Post

Уряд Ізраїлю схвалив виділення 2,5 млрд шекелів на термінові оборонні закупівлі, які профінансують завдяки загальному скороченню бюджетів державних міністерств на 4,9%, повідомляє Jerusalem Post.

Рішення ухвалили менш ніж за два тижні до виборів, призначених на 27 жовтня. Скорочення стосуватимуться, зокрема, міністерств освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення та соціальних справ. Водночас кошти не братимуть із коаліційних фондів.

Застереження юристів

До урядової пропозиції додали юридичний висновок, у якому вказано на наслідки скорочення видатків міністерств. У документі також зазначено, що в період виборів урядові слід стримано ухвалювати рішення.

У висновку застерегли, що затвердження коштів незадовго до голосування може створити незворотну ситуацію для майбутнього уряду та поставити партійні інтереси вище за суспільні. Водночас документ визнав потребу в оборонних закупівлях нагальною. Причини терміновості закупівлі та деталі безпекових потреб мають представити міністерському комітету із закупівель у складі засекречених пропозицій.

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Попередні оборонні витрати та критика

Рішення про 2,5 млрд шекелів ухвалили після того, як у середу схвалили ще 3,5 млрд шекелів на додаткові термінові оборонні закупівлі. До них входить угода приблизно на 1 млрд шекелів для придбання гелікоптерів Apache.

Міністерство фінансів повідомило виданню, що майже 1 млрд шекелів на закупівлю Apache мають перенаправити з коштів, передбачених п’ятирічним планом розвитку арабського сектору Ізраїлю. Ще 68 млн шекелів мають надійти з державного бюджету на 2026 рік.

Лідер опозиції Яїр Лапід розкритикував фінансування оборонних закупівель шляхом урізання бюджетів міністерств. Він заявив, що оборонні закупівлі є необхідними, однак їх можна профінансувати без скорочення коштів для бідних і освіти дітей. Депутат Кнесету Одед Форер також звинуватив уряд у пріоритеті політичних інтересів напередодні виборів.

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