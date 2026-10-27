Уряд Кіпру не скасує дохідні критерії для виплат багатодітним — Cyprus Mail

На Кіпрі уряд збереже дохідні критерії для призначення допомоги на дітей сім’ям із трьома або більше дітьми. Таку позицію влади озвучили на засіданні парламентського комітету з питань праці, попри заклики депутатів і громадських організацій скасувати ці обмеження, повідомляє Cyprus Mail.

Критика законопроєкту

Голова комітету та депутат від Akel Йоргос Кукумас розкритикував відмову уряду підтримати запропоновані зміни до законопроєкту про допомогу на дітей. За його словами, передбачені документом поліпшення не відповідають потребам сучасних сімей, а одинокі батьки отримають від них незначну користь.

Кукумас також заявив, що президент Нікос Христодулідіс не виконав передвиборчих обіцянок щодо посилення підтримки одиноких батьків і скасування дохідних та майнових критеріїв для великих сімей, зокрема тих, де є студенти-утриманці. За його словами, запропоноване збільшення виплат становитиме 60 євро на рік, або 5 євро щомісяця на дитину, для однієї категорії одержувачів і 27 євро на рік, тобто менш як 2,50 євро на місяць, для іншої.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Пропозиції щодо розширення підтримки

Депутат від Diko Андреас Апостолу назвав законопроєкт кроком до поширення фінансової підтримки на кілька тисяч додаткових сімей через дитячі виплати та субсидії на ясла. Водночас він наголосив на потребі збільшити бюджет програми та підвищити дохідні пороги, особливо для родин із більшою кількістю дітей.

Апостолу вважає, що дохідні критерії для багатодітних сімей слід скасувати або суттєво підвищити, а студентів університетів потрібно й надалі враховувати як дітей-утриманців під час визначення права на допомогу. Він також повідомив, що заступництво з питань соціального забезпечення формально підтримало його пропозицію дозволити кіпрським родинам, які повертаються з-за кордону, подавати заявки на дитячі виплати з першого дня після повернення.

Читай нас у