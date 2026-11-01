Уряд Кіпру розглядає ділянку біля Айос-Созоменоса для нової в’язниці — Cyprus Mail

Уряд Кіпру розглядає державну ділянку поблизу села Айос-Созоменос на схід від Нікосії як можливе місце для нової центральної в’язниці. Попередній варіант у Матіатісі відхилили через високі витрати та нестачу необхідної інфраструктури, повідомляє Cyprus Mail.

Проєкт, який оцінюють приблизно у 300 млн євро, є третьою ітерацією за сім місяців пошуку локації. Чинна в’язниця в районі Айос-Андреас у Нікосії, збудована 1894 року, утримує майже 1 200 ув’язнених. Її заповненість становить 227,6%, що, за даними видання, є найвищим показником у ЄС.

Дослідження та попередні плани

Міністр юстиції Костас Фітіріс представив парламентському фінансовому комітету візуалізацію комплексу з чотирма корпусами для утримання ув’язнених, медичним блоком, футбольним полем, християнською каплицею та молитовною кімнатою для мусульман. Наступного дня він уточнив, що зображення створили за допомогою ШІ й вони лише показують, які об’єкти потенційно можуть увійти до комплексу.

У Міністерстві юстиції наголосили, що ілюстрація не є генеральним планом і не визначає остаточне планування об’єкта. Остаточні рішення ухвалюватимуть після екологічних та містобудівних досліджень. У проєкті наступного річного бюджету на ці дослідження й підготовчі роботи передбачено 1 млн євро.

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Заперечення щодо нової локації

Муніципалітети Південна Нікосія-Ідаліон і Лація-Єрі попросили переглянути рішення щодо ділянки. Застереження також висловили Рух екологів та AKEL: екологи заявили, що земля входить до мережі охоронюваних територій Natura 2000, а AKEL закликала провести дослідження й проконсультуватися з місцевою владою.

Мер Південної Нікосії-Ідаліона Ставрос Хаджіїанніс зазначив, що в районі вже працюють дві великі очисні споруди, приватний об’єкт з обробки відходів тваринництва, піщані кар’єри, свиноферми та інші тваринницькі об’єкти. Територією також проходить повітряна лінія електропередачі напругою 132 кВ.

Муніципалітет не відкидає висновків майбутньої оцінки впливу на довкілля, однак наполягає: якщо ділянку визнають придатною для в’язниці, держава має одночасно знайти інше місце для запланованої тваринницької зони. Уряд також пообіцяв розміщувати інфраструктуру в північній частині державної землі, подалі від археологічних залишків, серед яких візантійська печерна каплиця, недобудована латинська церква Святого Мамаса та рештки будинків турків-кіпріотів.

За оцінкою Фітіріса, будівництво може тривати від чотирьох до п’яти років, а роботи планують розпочати до кінця наступного року.

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