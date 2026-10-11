Уряд Кіпру заявив, що не відмовиться від вимоги відкрити архіви Туреччини — Cyprus Mail

Уряд Кіпру не відмовиться від вимоги до Туреччини відкрити військові архіви, щоб установити долю кожної людини, яка вважається зниклою безвісти. Про це заявив міністр праці Марінос Мусіуттас, повідомляє Cyprus Mail.

Пошук зниклих безвісти

Мусіуттас виступив під час меморіальної служби за бійцем Eoka Спіросом Хаджіякумісом у церкві Айя-Варвара в Нікосії. Видання зазначає, що заперечення турецьких військових стали перешкодою для проведення розкопок у межах пошуку зниклих безвісти.

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Переговори щодо врегулювання

Міністр також сказав, що уряд працює дипломатичними каналами над проведенням розширеної зустрічі та відновленням переговорів із того етапу, на якому вони зупинилися в Кран-Монтані у 2017 році. За його словами, це має відбуватися без втрати вже досягнутих домовленостей.

Мусіуттас назвав основою врегулювання двозональну, двогромадську федерацію з політичною рівністю відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН. Вона, за його словами, не повинна передбачати окупаційних військ, застарілих гарантій або права третіх сторін на втручання. Міністр заявив, що для такого врегулювання бракує політичної волі Туреччини, а рішення про створення двох держав Кіпр не прийме.

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