Уряд Косова створив групу для підтримки апеляцій лідерів АВК — Balkan Insight

У Приштині уряд Косова схвалив створення робочої групи для підтримки апеляцій чотирьох колишніх керівників Армії визволення Косова (АВК), засуджених Спеціалізованими палатами Косова в Гаазі. Як повідомляє Balkan Insight, рішення ухвалили 14 жовтня.

Прем'єр-міністр Альбін Курті заявив, що влада вважає вирок суду першої інстанції юридично й морально несправедливим, а також фактично та історично неточним. Робочу групу очолить перший заступник прем'єр-міністра та міністр закордонних справ Глаук Конюфца. До її складу мають увійти представники державних інституцій і парламенту.

Вироки колишнім лідерам АВК

16 вересня Спеціалізовані палати Косова визнали винними колишнього президента Косова Хашима Тачі, колишніх спікерів парламенту Кадрі Веселі та Якупа Краснічі, а також колишнього депутата Реджепа Селімі. Їх визнали винними у незаконному позбавленні волі, жорстокому поводженні, катуваннях і вбивствах під час війни в Косові з квітня 1998 року до 20 червня 1999 року — на території Косова та в кількох місцях в Албанії.

Тачі та Краснічі призначили по 25 років ув'язнення, Веселі — 18 років, Селімі — 13 років. Команди захисту засуджених повідомили, що готують юридичне оскарження вироку.

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Критика суду і протести

Після оголошення вироку в Косові відбулися протести. 5 жовтня вони стали насильницькими: учасники вимагали від парламенту змінити законодавство, щоб обмежити юрисдикцію суду. Наступного дня депутати проголосували за відповідні зміни, однак критики вважають, що вони ще не запроваджені й не обов'язково вплинуть на роботу суду.

Омбудсмен Косова Наїм Келяй також закликав запровадити зовнішній нагляд за судом, який фінансує Європейський Союз. Він заявив, що Спеціалізовані палати не перебували під демократичним контролем інституцій Косова, що, на його думку, спричинило брак прозорості та підзвітності. Келяй повідомив, що надіслав свої зауваження спікерці парламенту Альбулені Хаджіу, прем'єр-міністру Курті, президентці Косова Юстині Широкі-Пулі, президентці Спеціалізованих палат Катерині Трендафіловій та Раді ЄС.

Спеціалізовані палати Косова є гібридним судом, який формально належить до судової системи Косова, але розташований у Гаазі та укомплектований міжнародним персоналом. Суд створили у 2015 році під тиском західних союзників Косова.

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