Уряд Мексики на 86% скоротив зону заборони зябрових сіток — Daily Maverick

Уряд Мексики на 86% скоротив площу зони в Каліфорнійській затоці, де рибалкам заборонено використовувати зяброві сітки. Її площа тепер становить 1562 квадратні кілометри. Рішення стосується захисту вакіти — найменшої морської свині у світі, яка перебуває на межі зникнення. Про це повідомляє Daily Maverick.

Нові межі охоронної зони

Нинішня зона заборони сіток за площею приблизно відповідає Великому Лондону. Попередня охоронна територія була співмірною зі штатом Коннектикут у США.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що нові межі мають одночасно захистити біорізноманіття Каліфорнійської затоки та дати рибалкам можливість поліпшити заробіток. Влада повідомила, що під час ухвалення рішення врахувала пропозиції Міжнародного комітету з відновлення вакіти — дорадчого органу уряду.

Морський біолог Лоренсо Рохас-Брачо, який входив до цього комітету, висловив сподівання, що менша зона допоможе зосередити зусилля на порятунку тварини. За його словами, контролювати заборону на великій території складно, зокрема там, де останнім часом не фіксували вакіт.

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Популяція на межі зникнення

За оцінками науковців, торік залишалося від семи до десяти вакіт, зокрема щонайменше одне дитинча. Їхня чисельність впала приблизно з 600 особин у 1997 році. Однією з головних причин названо незаконний вилов тотоаби: плавальні міхури цієї риби високо цінують у китайській медицині, а в Азії вони можуть коштувати до 10 тисяч доларів.

Рохас-Брачо також заявив, що в разі припинення загибелі вакіт у решти тварин буде добра можливість відновити чисельність виду.

Біолог Херардо Себальйос із Національного автономного університету Мексики розкритикував скорочення охоронної зони. Він заявив, що країна не має достатніх технічних і логістичних можливостей для контролю за дотриманням правил, а також висловив думку, що влада поступається тиску зацікавлених груп. На його переконання, навіть невеликі державні витрати могли б забезпечити захист вакіти, однак нині цей вид рухається до вимирання.

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