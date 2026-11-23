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Уряд Нідерландів на початку 2027 року проведе навчання за сценарієм масштабного воєнного конфлікту, під час яких міністри та запрошені депутати нижньої палати парламенту відпрацьовуватимуть кризове ухвалення рішень в умовах дефіциту часу, зокрема щодо переміщення військ країною.

Як повідомила міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріус, уряд уперше тренуватиметься за сценарієм такого масштабу, а основна частина кабінету міністрів збереться в березні 2027 року в Національному кризовому центрі при Міністерстві юстиції.

Крім того, Нідерланди візьмуть участь у планових командно-штабних навчаннях НАТО з кризового управління (CMX) із комп’ютерним моделюванням дій та взаємодії держорганів. За словами міністра юстиції та безпеки Давіда ван Віла, сценарій включатиме напад на державу НАТО та активацію статті 5 Північноатлантичного договору, за умовами якого до Нідерландів можуть прибути 100 тисяч американських військових, що змусить урядовців визначати маршрути перекидання сил залізницею та автошляхами до фронту й координувати рух цивільного транспорту, зокрема карет швидкої допомоги, паралельно з опрацюванням держсекретарем Міноборони Дерком Босвейком питань розміщення великих контингентів.

Джерело: Algemeen Dagblad.

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