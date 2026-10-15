Уряд Нігерії схвалив 15 млрд найр для безпечних шкіл — Premium Times Nigeria

Федеральний уряд Нігерії схвалив 15 млрд найр на реалізацію програми Safe Schools у 2026 році. Про це на щорічному саміті Асоціації журналістів, які пишуть про освіту в Нігерії, в Лагосі заявила національна координаторка програми фінансування безпечних шкіл Халіма Ілія, повідомляє Premium Times.

За словами Ілії, кошти вже схвалені в бюджеті на 2026 рік, а виконання заходів розпочалося. Програма має посилити безпеку довкола навчальних закладів із залученням місцевих громад, мисливців, добровільних охоронців і лісових охоронців. Їхню спроможність виявляти, стримувати та реагувати на загрози школам планують зміцнювати.

Підготовка та координація

Посадовиця повідомила, що для планування навчань і безпекових заходів влада картографувала три сенаторські зони кожного штату. За її словами, Служба державної безпеки та органи оборонної розвідки навчали персонал по всій країні, також було розгорнуто безпекові ресурси.

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Програму Safe Schools створили після викрадення 276 школярок у місті Чибок у штаті Борно в 2014 році. Повноцінне виконання Національного плану фінансування безпечних шкіл почалося у 2023 році, коли виконавчим установам виділили близько 15 млрд найр.

Напади на школи тривають

За інформацією Федерального міністерства інформації Нігерії, оприлюдненою у 2023 році, Національний план, розроблений у грудні 2022 року, був розрахований на 2023–2026 роки та передбачав інвестиції обсягом 144,86 млрд найр. До його складових входять оцінювання потреб уразливих шкіл і громад, база даних уразливих місць, національний центр координації реагування, а також навчання батьків, учителів і учнів.

За підрахунками Premium Times, від 2014 року озброєні угруповання викрали понад 2 тисячі учнів приблизно під час 30 інцидентів. У травні 42 дітей викрали зі школи в Муссі, штат Борно, а ще 46 учнів і працівників — із трьох шкіл в Оріїрі, штат Ойо. Викрадених у штаті Ойо згодом звільнили після 56 днів у полоні.

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