Уряд Німеччини підтвердив що не розглядає запуск Північного потоку-2

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Федеральний уряд Німеччини заявив, що питання введення в експлуатацію російського газопроводу Nord Stream 2 («Північний потік-2») наразі не розглядається. Процедура його сертифікації залишається призупиненою. Про це йдеться у відповіді федерального уряду на парламентський запит депутатів ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН).

«Для федерального уряду питання введення в експлуатацію Nord Stream 2, таким чином, не стоїть. Крім того, процедура сертифікації Nord Stream 2 залишається призупиненою», — зазначається в документі.

У відповіді уряду нагадали, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Москва протягом 2022 року з політичних мотивів поступово скорочувала постачання трубопровідного газу до Німеччини. Ще до диверсій на газопроводах у вересні 2022 року Росія повністю припинила постачання газу цим маршрутом.

«Росія довела, що вона не є надійним партнером в енергетичній співпраці», — йдеться у відповіді федерального уряду.

Німецька влада також зазначила, що Росія спрямовує доходи від експорту енергоносіїв на продовження агресивної війни проти України.

У Берліні наголосили, що Європейський Союз запровадив масштабні санкції проти російського енергетичного сектору. Крім того, у межах стратегії REPowerEU ЄС прагне повністю припинити енергетичні відносини з Росією.

Федеральний уряд Німеччини повністю підтримує цей курс, зокрема санкції проти газопроводів Nord Stream, запроваджені в межах 18-го пакета санкцій ЄС у липні 2025 року.

Водночас у відповіді на запитання щодо американських санкцій проти Nord Stream 2 німецький уряд висловив застереження щодо екстериторіальних обмежень.

Берлін заявив, що принципово виступає проти екстериторіальних санкцій третіх держав, якщо вони не мають достатніх правових підстав для поширення своєї юрисдикції.

Отже, позиція федерального уряду залишається незмінною: запуск «Північного потоку-2» не розглядається, а процедура сертифікації газопроводу не відновлена.

Про це свідчить відповідь федерального уряду на парламентський запит депутатів ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН).

До цього у Гамбурзі розпочався суд над колишнім українським військовим Сергієм Кузнєцовим, якого звинувачують в організації підриву газопроводів Північний потік у вересні 2022 року. Біля будівлі суду зібралися десятки людей на акцію підтримки обвинуваченого.

У Німеччині висунули обвинувачення українцю Сергію Кузнєцову у справі Північних потоків.

Німеччина оновила європейський ордер на арешт Володимира Журавльова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів «Північний потік». До ордера додали кваліфікацію «воєнний злочин».

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