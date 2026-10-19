Уряд Нового Південного Уельсу планує збільшити видобуток на шахті на 32% — The Guardian

Уряд австралійського штату Новий Південний Уельс планує внести спеціальний законопроєкт, що дасть компанії MACH Energy змогу збільшити річний видобуток на вугільній шахті Mount Pleasant поблизу Масвеллбрука в долині Гантер. Обсяг видобутку пропонують підвищити на 4 млн тонн — до 16,5 млн тонн на рік до 2032 року, повідомляє The Guardian.

Рішення після вердикту суду

Прем’єр штату Кріс Міннс заявив, що законопроєкт необхідний для збереження 400 робочих місць на підприємстві до Різдва. За його словами, якщо парламент ухвалить документ, MACH Energy гарантуватиме збереження нинішнього постійного штату працівників до 2032 року.

Ініціатива з’явилася менш ніж через два тижні після того, як Високий суд Австралії визнав недійсним дозвіл на розширення шахти. Більшість суддів дійшла висновку, що Незалежна комісія з планування не розглянула запровадження умов, спрямованих на якнайбільше скорочення викидів від спалювання вугілля за кордоном.

Наразі шахта має окремий дозвіл на видобуток до 12,5 млн тонн вугілля на рік. Його затвердили в серпні: дозвіл продовжив роботу підприємства до 2032 року та збільшив річний ліміт видобутку на 2 млн тонн.

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Критика екологів і юристів

Представниця партії Зелених Нового Південного Уельсу Сью Гіггінсон назвала намір уряду обходом процедури планування та рішення Високого суду. Джорджина Вудс із Lock the Gate Alliance заявила, що загрози робочим місцям немає, оскільки шахта вже має дозвіл працювати ще шість років.

Директорка юридичної фірми Johnson Legal Елейн Джонсон, яка представляла громадську групу Dams Heg у судовому процесі, вважає запропоновані зміни законодавчим перевищенням повноважень. Вона зазначила, що спеціальні правила для підвищення ліміту видобутку на одній шахті можуть створити враження ухвалення законів на користь конкретного власника.

Міннс заявив, що законопроєкт також передбачатиме обмеження на викиди від спалювання вугілля, подібні до тих, що містилися в нещодавньому схваленні продовження найбільшого вугільного проєкту штату Hunter Valley Operations.

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